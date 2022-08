Vacances d’été : comment réagir en cas de piqûre de guêpe ?

Un pique-nique ou un verre en terrasse et les voilà qui rappliquent. Les guêpes deviennent rapidement agaçantes lorsqu'elles vous empêchent de profiter de l'été tranquillement, d'autant plus si vous vous faites piquer. En cas d'allergies, ces piqûres peuvent même avoir des conséquences dramatiques.

Si une guêpe vous pique, la première réaction à adopter consiste à chercher s'il y a un dard dans la piqûre puis à désinfecter la plaie. Interrogée sur RTL, l'allergologue Sophie Silcret-Grieu conseillait ensuite "d'approcher une source de chaleur qui détruit les protéines du venin".

"Si l'on est piqué à la main et que la réaction déborde un peu à l'avant-bras, ce n'est pas très inquiétant. Mais si la réaction est générale, elle est potentiellement dangereuse", prévient-elle. Il faut alors avertir les secours rapidement, puis, dans un second temps, consulter un allergologue pour envisager un bilan et une désensibilisation.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info