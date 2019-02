publié le 23/11/2018 à 07:00

Il fascine, préoccupe, intrigue, fait fantasmer, est incompris aussi parfois : le sexe masculin n’a pas fini de poser question et de faire parler de lui… : quelle est la taille moyenne d'un pénis ? Est-ce un os ? Peut-il avoir plusieurs formes ? Quels sont les différents types d'érection ? Combien de temps peut-elle durer ? L'éjaculation et-elle synonyme d'orgasme ? Les hommes prennent-ils plus de plaisir lors du coït ou de la fellation ? La circoncision est-elle plus hygiénique ?

Invités

- Fred Royer, journaliste, créateur et animateur des Gérards de la télévision et auteur de Le Gros livre du pénis (Editions First)

- Lionel Vaudreuil, urologue et auteur de Le petit livre du pénis (Editions First)

Le Gros livre du penis

Le petit livre du pénis (Editions First)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).