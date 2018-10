publié le 12/10/2018 à 13:25

Gare aux piqûres de moustiques si vous résidez en ce moment sur l'Île de Beauté. Selon l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse, un premier cas humain de fièvre du Nil occidental a été détecté sur le territoire.



"Une personne en vacances en Corse est actuellement soignée pour une fièvre du Nil", précise l'ARS dans un communiqué publié vendredi 12 octobre. Aucune information concernant l'état de santé du patient n'est pour l'instant disponible.

La fièvre du Nil occidental (ou "West Nile") est une infection virale transmise par les moustiques du type "Culex", qui contractent eux-même le virus au contact d'oiseaux infectés.

La majorité des personnes touchées par ce virus ne présentent aucun symptôme hormis parfois un léger état grippal (fièvre, maux de têtes, douleurs...). Mais "dans quelques rares cas, comme pour ce vacancier, l'infection est beaucoup plus grave et touche le système nerveux", explique le Dr Anne-Marie McKenzie, médecin de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS de Corse au journal Corse Matin.



Le lieu de contamination encore indéterminé

Selon l'ARS, le lieu de contamination du patient n'a pas encore été déterminé. Le vacancier infecté venait en effet de la région Provence-Alpes-Côte-D'Azur (PACA), où 22 cas humains de fièvre du Nil occidental ont été répertoriés fin septembre.



"Le temps d'incubation de la maladie étant compris entre 3 et 15 jours, il est donc fort probable qu'elle ait été piquée par un moustique en Paca", explique Joseph Magnavacca, le directeur de la santé publique et du médico-social à l'ARS de Corse au quotidien régional.



L'ARS de Corse conseille aux habitants d'adopter des mesures pour se protéger des piqûres de moustiques, notamment en éliminant les eaux stagnantes, en portant des vêtements longs et en utilisant des répulsifs.