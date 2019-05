publié le 07/05/2019 à 15:45

Elle décimait les populations au XIXème siècle. Aujourd'hui encore, la tuberculose continue de faire des ravages : elle tue chaque année 1,6 million de personnes dans le monde. Cette maladie qui touche les poumons se soigne en France, mais Santé Publique France s'inquiète : elle est en progression de 10% depuis 2015 en région parisienne.



1.758 cas de tuberculose ont été recensés en Île-de-France en 2015. Deux ans plus tard, en 2017, ce chiffre est passé à 1.927. Des huit départements de la région, la Seine Saint-Denis concentre le plus de cas. Mais c'est à Paris que l'on observe la plus forte augmentation : + 23%.

La tuberculose se transmet très facilement par voie aérienne : toux, éternuement ou crachat. Elle touche essentiellement les populations souffrant de précarité et de promiscuité, avec un accès aux soins difficile.

Les migrants et sans-abri les plus touchés

Les malades sont en grande majorité des hommes jeunes, entre 15 et 24 ans. Ils sont deux fois plus nombreux que les femmes. La plupart d'entre eux sont nés à l'étranger, originaires notamment d’Afrique subsaharienne. Ils sont arrivés récemment en France et vivent en collectivité, notamment dans des foyers de travailleurs.



Les sans-abri sont également très touchés : le nombre de cas est passé de 113 en 2015, à 164 en 2017, soit une augmentation de 45%.