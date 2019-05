et La rédaction de M6

publié le 04/05/2019 à 14:57

Bonne nouvelle : il existe des alternatives aux urgences. Les autorités ont mises en place un numéro gratuit, le 116-117, pour guider vers des médecins généralistes de garde afin de désengorger les hôpitaux qui peuvent ainsi se consacrer aux cas les plus graves.



Son objectif : mieux évaluer l'urgence ressentie et améliorer la prise en charge du patient. Un logiciel géolocalise alors les médecins autour du domicile des patients afin de proposer une consultation immédiate.



"Tous les soignants reçoivent le message et celui qui veut ou qui peut prend la demande en question", explique auprès de M6 le docteur Louis Razafimino, médecin généraliste régulateur à Strasbourg.

Une centaine de médecins testent actuellement ce dispositif dans le Bas-Rhin. Les alertes arrivent directement sur le smartphone du généraliste. Il peut alors recevoir immédiatement le patient ou se rendre au domicile de la personne malade. "Dans les hôpitaux ils n'ont pas tellement le temps de s'occuper des allergies, des rhumes, etc.", note le docteur Ariel Buchinger, médecin généraliste à Strasbourg.



Un site renseigne les temps d'attente aux urgences

Selon l'ARS (Agence régionale de santé) du Grand Est, moins d'un cas sur deux au urgences nécessite une réelle prise en charge hospitalière. 20% des passages aux urgences pourraient être évités en France, soit une économie de 600 millions d'euros par an.



"70% des patients se rendent de leur propre chef aux urgences sans avoir appelé au préalable ni leur médecin traitant ni même SOS Médecins dans les grandes villes. Il faut appeler plutôt que de se déplacer aux urgences", déclare Guilaine Kieffer-Desgrippes, de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux.





Un nouveau dispositif a été lancé à Montpellier : Urgences Chrono. Ce site Internet permet d'informer instantanément sur les temps d'attente aux urgences. Le but est aussi de faire connaître au public des établissements parfois méconnus. "Il y a forcément un médecin généraliste qui est de garde dans le territoire même s'il n'est pas dans le même village que le patient", précise le Docteur Céline Jardy-Triola, médecin et co-fondatrice du site urgenceschrono.com. Elle ajoute : "L'idée est d'informer correctement les patients sur toute l'offre de soin."