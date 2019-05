publié le 03/05/2019 à 15:42

Elles venaient pour un soin du visage, mais seraient reparties de ce spa d'Albuquerque (Nouveau-Mexique) en ayant contracté le VIH, rapporte BuzzFeedNews. Le ministère de la Santé de cet État américain a donné l'alerte après la détection du virus chez deux femmes qui avaient reçu un "vampire lift" dans le même institut, qui a depuis fermé ses portes.



Ce soin du visage, popularisé par Kim Kardashian consiste à se faire réinjecter son propre sang via des micro-aiguilles, afin d'avoir une peau rajeunie. Ces clientes ont été traitées entre mai et septembre 2018 et ont subi des tests qui révèlent "une infection récente au même type de VIH (il existe deux groupes principaux de virus : le VIH-1 et le VIH-2, ndlr), ce qui augmente la probabilité que les deux infections résultent d'une procédure particulière du spa", ont indiqué des médecins.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de cet État du sud-ouest des États-Unis a invité tous les anciens clients ayant eu recours à ce type de soin dans cet institut, baptisé VIP Spa, à se faire dépister. Plus de 100 d'entre eux ont déjà fait des tests afin de s'assurer qu'il n'avaient pas contracté le VIH ou les hépatites B et C.

VIP Spa avait mis la clé sous la porte en septembre 2018. Une inspection avait révélé un problème de manipulation des aiguilles.