et William Vuillez

publié le 10/12/2018 à 10:59

Avec lui, vous allez aussi bien muscler votre cœur que vos cuisses, vos ischio-jambiers, quadriceps, mollets, fesses, lombaires, bras et abdominaux, tout ça sans mettre le nez dehors et sans risquer la chute.



Des vélos d'appartement, il en existe de toutes sortes, des très simples, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne conviennent pas. Pour moins de 200€, on a des engins discrets qui ne prennent pas de place, d'autant qu'ils sont parfois pliables. D'autres modèles peuvent grimper à plusieurs centaines d'euros, certains étant connectés, proposant des programmes sur-mesure.

Il y a même la version particulièrement confortable avec siège ergonomique. Le confort, c'est important, voire primordial pour la motivation. Il passe d'abord par la selle. Veillez à ce qu'elle soit rembourrée et, si possible, ajustable horizontalement. Il importe aussi d'avoir un vélo suffisamment lourd pour la stabilité, donc essayez la machine avant de l'acquérir.

Si vous découvrez le vélo d'appartement, il faut débuter par un programme de mise en forme. L'idéal est 3 séances de 45 minutes par semaines. Chaque séance se décompose en 3 parties : 20 minutes où vous pédalez sans forcer, ensuite vous accélérez pendant 20 minutes où vous faites un vrai effort, enfin vous terminez par 5 minutes tranquille, en toute fluidité.