Michel Cymes : "La grenade, plus qu'un fruit, un médicament"

publié le 21/02/2017 à 11:59

Autant le dire tout de go : la grenade, c'est de la bombe ! C'est un fruit magique que l'on a un peu trop tendance à oublier, peut-être parce que son aspect extérieur n'est pas très attirant et parce qu'à l'intérieur on trouve des graines dont on se demande parfois comment il faut les consommer. On a tort ! La grenade c'est plus qu'un fruit, c'est quasiment un médicament. On se demande si la Sécu ne devrait pas penser à le rembourser.



Car on trouve dans la grenade une flopée d'antioxydants. C'est excellent pour vos artères coronaires, qui gagnent en élasticité. Du coup, votre cœur est mieux irrigué. Concrètement cela éloigne le risque de crise cardiaque. Si vous fumez et que vous mangez gras, il ne faut pas non plus compter sur la grenade pour vous débarrasser de tous les dépôts graisseux qui encombrent vos artères. La grenade c'est bien, mais c'est mieux si vous y mettez un peu du vôtre.

La grenade vous protège contre le mauvais cholestérol. Elle est pleine de vitamine C. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle renforce les os et les muscles. Elle aide à lutter contre le développement de la cataracte.



Ce fruit est donc conseillé à tout le monde, et en particulier aux sportifs : la grenade facilite la récupération après l'effort. Petit message à ceux qui voudraient remplacer la grenade par la grenadine, c'est un mauvais choix.

La grenade est composée de 400 baies