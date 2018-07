publié le 28/11/2017 à 12:12

Il est temps d'en finir avec cette mauvaise habitude. Car c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de Français se plaignent de mal dormir. On connaît tous le scénario. Juste après le dîner, on se jette sur le canapé, on se dit qu'on va juste s'accorder quelques minutes de répit après une journée chargée. Et là, on tombe dans "le traquenard du prime time". C'est le feuilleton, l'émission ou le match de foot du jour.



Le programme commence à peine, vous êtes bien, vous n'aviez pas spécialement prévu de regarder la télé. mais, promis-juré, vous n'allez pas traîner, juste quelques minutes le temps de souffler. Et c'est alors que votre temps de cerveau disponible est accaparé par ce qui se passe sur l'écran. Vous êtes happé par l'intrigue du feuilleton ou le scénario du match. Et vous êtes "mort".

Si vous êtes fatigué - et vous l'êtes, puisque vous avez éprouvé le besoin de souffler -, il y a de fortes chances pour que vous vous endormiez devant la télé. Bien sûr vous allez dormir pendant une heure et demi, mais votre sommeil sera de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce que quoi qu'on en dise, le son du petit écran et la lumière de l'écran perturbent votre repos. À un moment, vous allez vous réveiller, frais comme un gardon (ou presque). C'est là qu'on aborde le deuxième étage de la fusée, ou plutôt du piège.



Au moindre signe de somnolence, courez vous mettre sous la couette Michel Cymes Partager la citation





Vous allez vous agiter, vous allez faire tout ce que vous auriez dû faire avant : débarrasser la table, remplir le lave-vaisselle, vider le lave-linge, prépare votre sac ou votre tenue pour le lendemain, et surtout vous brosser les dents. En général, dans le dentifrice il y a de la menthe, ou un produit du même style, assez costaud, qui ne passe pas inaperçu. En tout cas ça réveille le goût et l'odorat. Quand les sens sont stimulés, c'est tout l'organisme qui repart pour un tour. Vous aurez du mal à vous rendormir, un peu comme après une grosse sieste.



Si tout cela vous arrive une seule fois, ça va. Mais quand cela arrive tous les soirs, à force il ne faut pas s'étonner de se réveiller chaque matin avec la tête au carré. C'est tout simplement que votre sommeil est de piètre qualité pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.



Que faire alors ? On va créer des rituels. Les corvées, on s'en débarrasse avant de se poser devant la télé. Surtout, au moindre signe de somnolence, du style bâillement ou clignement des yeux, on court se mettre sous la couette. Apprenez à écouter votre organisme : il sait mieux que vous ce qui est bon pour lui.