Selon le dernier Baromètre de Santé publique France, un quart seulement des actifs français font la sieste. Elle est encore perçue comme du temps perdu à la journée de travail. Pas en Chine où la sieste au bureau est un droit constitutionnel, ni au Japon où "dormir en étant présent" est le signe que l’on a travaillé dur.

Ceci dit, faire la sieste s’apprend. L’important, c’est d’arriver à déconnecter, à mettre le monde entre parenthèses.

On active le mode "ne pas déranger" de son téléphone. On trouve ce qui nous convient le mieux pour se laisser aller au sommeil : le silence avec des bouchons d’oreille, l’écoute d’un podcast ou d’une séance de méditation dédiée au sommeil. Et même si on n’arrive pas à s’endormir, ce temps de repos sera relaxant.

La durée parfaite : 20 minutes ou 1h30, selon vos besoins

Quelle est la durée idéale de la sieste ? Cela dépend de ce qu’on attend de cette mini-nuit. Selon la durée de la sieste, les effets seront différents.

Il y a la sieste courte, qui dure environ 20 minutes. On met une alarme. On compte 10 minutes pour s’endormir et 10 minutes de sommeil. Les Anglo-saxons parlent de "power nap", car cette sieste est énergisante, elle permet de recharger les batteries, de retrouver de la vigilance et d’évacuer du stress.

Comme elle comporte uniquement du sommeil lent léger, on peut vite se remettre à ses activités sans être ensuqué. Et comme elle n’est pas trop longue, elle n’empêche pas de dormir le soir. C’est l’idéal quand on a de longues journées ou qu’on n’a pas assez dormi. Elle permet de couper la journée en deux, et de repartir de bon pied.

Une astuce : cela semble contre-intuitif, mais si vous prenez un café ou un thé juste avant votre sieste, vous serez encore plus performant au réveil, car la caféine met pile 20 minutes pour agir.

Quant à la sieste royale, elle dure 90 minutes et représente un cycle entier de sommeil. Elle permet de vraiment récupérer physiquement et mentalement. Elle peut compenser une grosse dette de sommeil et apporte alors des bénéfices importants en termes de bien-être et de santé.

Idéal le week-end pour récupérer un maximum, mais aussi en semaine pour les personnes qui travaillent en horaires décalés, celles qui se lèvent tôt le matin, et qui ne dorment pas assez la nuit, moins de 5 ou 6 heures.

Le meilleur moment : entre midi et 15h

Et à quel moment est-il préférable de faire la sieste ? Le mot sieste vient du latin "sexta" qui veut dire "sixième heure" de la journée, car les Romains faisaient la sieste 6 heures après le lever du soleil, soit vers 13 heures. Un bon horaire.



Entre midi et 15 heures, c’est le meilleur moment pour faire la sieste. A ce moment-là, notre vigilance baisse et on peut ressentir le besoin de dormir. Cela n’a rien à voir avec le déjeuner, même s’il n’arrange pas les choses. Idéalement, on évite de faire une sieste trop tard dans la journée car cela peut perturber l’endormissement, au moment du coucher.



Nous sommes nombreux à cumuler chaque nuit une dette de sommeil. Alors, la sieste ne devrait plus être vue seulement comme un confort, mais comme un médicament qui répare le déficit de sommeil chronique. Elle rééquilibre le corps, elle est bénéfique pour le cœur, la pression sanguine, le système immunitaire et agit même sur l’excès de poids. En effet, le manque de sommeil augmente l’appétit et nous décourage, alors que bien reposé, on a de l’énergie pour bouger. La sieste n’est vraiment pas une perte de temps !