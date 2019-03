Sexualité : les conseils de Michel Cymes pour mieux comprendre le désir féminin

publié le 08/03/2019 à 11:51

Comme chacun le sait, le corps des femmes est soumis à un cycle menstruel. Au milieu de ce cycle, le quatorzième jour, se produit ce qu'on nomme l'ovulation. Mais en revanche, il est important de savoir qu'avant et après cet événement, deux périodes ont chacune leur particularité. En tenir compte peut vous aider à progresser.



Au début du cycle, les œstrogènes et la testostérone montent en puissance. Ces deux hormones ont la particularité de booster l'optimisme, la bonne humeur, la disponibilité et la capacité à lâcher prise. Durant cette période, les femmes se sentent particulièrement "sexy", confiante, et leur libido est au beau fixe. Un état qui décline par la suite, avec la production d'une autre hormone, la progestérone, qui les perturbe et les fatigue jusqu'à la fin du cycle qui s'achève avec les règles.

Le toucher neutre, une approche plus subtile du désir

La femme n'étant pas gouvernée que par ses hormones, pour cerner le désir féminin, quelques précisions s'avèrent nécessaires. Leur désir repose sur plusieurs choses. Avant tout, sur la capacité d'une femme à se sentir bien, puis sur la capacité du partenaire à instaurer une forme d'intimité émotionnelle avec elle. Ce qui peut passer par l'échange de messages, le partage de petites attentions et de moments en commun et une écoute attentive.

Ce qu'on appelle le toucher neutre entre également en ligne de compte. Tandis que les hommes peuvent avoir tendance à tout miser sur le toucher sexuel, centré sur les zones érogènes les plus évidentes, et avoir parfois une approche basique des choses, chez la femme, l'énergie sexuelle est mieux répartie.



En conséquence, lui prendre la main, lui caresser la nuque ou lui embrasser l'intérieur du bras, revêt une dimension érotique qui peut échapper aux hommes, mais qui n'en demeure pas moins réelle. C'est ce qu'on nomme le toucher neutre, un toucher qui ne soit pas systématiquement ciblé sur le sexe.