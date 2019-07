Sexualité : oser ou ne pas oser, telle est la question...

publié le 26/04/2019 à 07:00

Envoyer des sextos et/ou des nudes (selfies dénudés), faire l’amour par téléphone, se filmer pendant l’acte, avoir une relation intime dans un lieu insolite, utiliser des sextoys à deux... : la vie sexuelle est un long fleuve fait d'expérimentations qui permettent de la pimenter. Encore faut-il oser se lancer ! Qu'est-ce qui peut nous retenir : le manque de confiance en soi, la pudeur, la peur que ça ressorte un jour publiquement ? Que risque-t-on à tenter de nouvelles pratiques ? Comment discuter de ses envies avec son partenaire ?

Invités

- Queen Camille, comédienne et journaliste sexo pour le site Madmoizelle et sa chaîne youtube "Queen Camille - madmoiZelle"

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).