Sexe : pourquoi la libido augmente l’été

Jessica, 36 ans, se demande pourquoi elle a l'impression d'avoir plus de libido pendant l'été. 53% des Français avouent avoir davantage envie de faire des câlins l'été. Définitivement, on est en pleine saison des amours chez l'espèce humaine pour plusieurs raisons.

C'est tout d'abord une histoire d'hormones. La chaleur et la luminosité stimulent naturellement les glandes qui sécrètent la sérotonine et autres hormones du plaisir qui contribuent à notre bien-être. Idem pour la testostérone, responsable de notre libido. Nos sens sont donc déjà plus en éveil.

Ajoutez à cela des prédispositions naturelles. Le contexte de l'été où on est moins habillé, les corps sont dévoilés. Le simple fait de montrer sa peau fait travailler le cerveau vers plus d'excitation. Nos tenues vestimentaires, sans pour autant être aguicheuses, érotisent les corps. De facto sentir le vent directement sur la peau, marcher pieds nus dans le sable ou dans l'herbe créé des stimuli supplémentaires, des sensations qui contribuent à mettre en éveil et exciter un peu plus notre système nerveux et nos pulsions.

Selon les sexologues, le fait d'être en vacances ou que flotte un air de vacances avec moins de stress, plus de temps, de disponibilité, moins de fatigue aussi permet de lâcher prise et de se sentir plus libre.

Pourquoi un pic des naissances fin septembre ?

En France, on constate tous les ans un pic des naissances autour du 23 septembre preuve d'une conception du bébé entre Noël et le jour de l'An. Donc, vous pouvez suivre vos instincts naturels sans prendre trop de risques. Finalement, les choses ne sont pas si mal faites.