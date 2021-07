Pourquoi la mer et les océans sont salés et pas la pluie

Alix, 5 ans, se demande pour la mer est salée. Si la mer est salée, ce n'est pas à cause des pêcheurs qui s'amusent à renverser la salière dans l'eau. Pour comprendre, il faut remonter le temps avant même l'époque des dinosaures, il y a 3,8 milliards d'années quand les océans se sont formés.

À cette époque, des pluies diluviennes se sont abattues sur notre planète et au contact de l'eau les roches se sont dissoutes. Or, celles-ci étaient salées. En ruisselant jusqu'à la mer, les gouttes d'eau ont formé des rivières et des torrents qui ont charrié les sels minéraux contenus dans les roches. Résultat : une accumulation d'eau salée.

Mais niveau sel, toutes les mers et tous les océans ne se valent pas. Si vous vous baignez dans la mer baltique, au nord de l'Europe, vous aurez très peu de sel, 10 g/l. En revanche, dans la mer morte, au Proche-Orient, ça risque de piquer un peu, 260 g/l. La Méditerranée, elle, est un tout petit plus salée que l'océan Atlantique.

Pourquoi la pluie n'est pas salée

Mais alors pourquoi la pluie, qui est en réalité de l'eau de mer qui s'est évaporée et nous retombe dessus, n'est-elle pas salée ? Simplement parce que l'eau s'évapore mais pas les cristaux de sel qui finissent par être absorbés par les fonds marins. Conclusion : le niveau de sel et le niveau de l'eau restent constants car finalement les choses ne sont pas si mal faites.