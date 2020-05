publié le 25/05/2020 à 13:20

La première réunion du "Ségur de la Santé" a lieu ce lundi 25 mai et doit permettre une réforme et des revalorisations pour l'hôpital et les Ehpad. Stéphane Dauger, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital parisien Robert-Debré a fait partie des 1.300 médecins hospitaliers à symboliquement démissionner de sa fonction administrative afin de demander l'ouverture de véritables négociations sur le budget fin janvier 2020.

"Depuis, on s'est battu contre l'épidémie, on reprend notre activité à plein régime, et il nous manque toujours des moyens. On voit nos personnels médicaux, para-médicaux et non-soignants qui s'en vont et qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus vivre avec les salaires qu'ils ont", déplore le chef de service.

Stéphane Dauger dit attendre "un geste fort et immédiat pour renouer la confiance avec le gouvernement. Il faut retisser le lien tout de suite, pas dans six semaines ou deux mois. Montrons déjà d'emblée à l'ensemble des personnels qu'on les a entendus". Pour lui, il faut en priorité de "la revalorisation salariale" et "un arrêt de la fermeture des lits". "Montrons qu'on décide d'investir dans l'hôpital public", a-t-il déclaré.