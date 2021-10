Quels sont les bienfaits du chant sur la santé ?

On aime chanter sous la douche, dans sa voiture, en solo ou en public. 3 millions et demi de Français sont inscrits dans une chorale. Si autant de gens chantent, c’est sûrement parce que cela fait un bien fou !

Chanter, c’est d’abord un excellent moyen de communiquer ses émotions, qu'elles soient joyeuses ou tristes. D'ailleurs, si le karaoké, a été inventé au Japon, ce n'est pas un hasard ! Dans une société qui encourage à la retenue, où exhiber ses émotions n'est pas de mise, prendre un micro et chanter le soir des refrains connus devant un public aux oreilles indulgentes est un formidable exutoire.

Chanter en groupe apporte d’autres bienfaits particuliers. Quand on chante en groupe, on découvre une nouvelle sensation, qui va plus loin que la communication : c'est la communion. Et se sentir en communion avec les autres, c'est un sentiment vraiment très positif, que ce soit dans une chorale ou dans les tribunes d'un match de foot ou de rugby. On n’est plus centré sur soi. On est porté par une énergie commune qui donne des ailes. En fait, de tout temps et dans toutes les civilisations, les grands événements que l'on partage sont toujours accompagnés de chants.

Des bienfaits pour la santé mentale et la condition physique

Chanter nous fait du bien, mais cela a-t-il vraiment été prouvé ? Oui, la science nous en donne des preuves. Chanter, c’est bon pour notre santé mentale. Des études ont montré qu’après une heure de chant, le taux de cortisol, l’hormone du stress chute. Chanter est donc un excellent antistress.

C’est aussi un antidote à l’anxiété et à la dépression. Quand on chante, on produit des endorphines, des hormones du bien-être qui agissent comme des antidépresseurs naturels. On a moins d’émotions négatives et on est de meilleure humeur.

En 2015, des chercheurs de l’Université d’Oxford ont également mis en évidence l’effet brise-glace du chant. Il permet de créer rapidement des liens sociaux. Il rapproche plus que d’autres activités artistiques. Et cela contribue aussi à un meilleur moral.

Et cela est aussi bénéfique sur le plan physique. Oui, chanter nous procure une sensation à la fois apaisante et euphorisante comme après une séance de sport. D’ailleurs, le chant, c’est aussi de l’exercice. Cela nous permet de brûler environ 150 à 200 calories par heure, soit presque autant qu’une heure de marche modérée.

Il faut dire que chanter engage tout le corps. Cela mobilise environ 300 muscles : le diaphragme bien sûr, qui permet de dilater les poumons, les muscles du visage, en particulier les fameux zygomatiques, mais aussi les muscles de la posture : les abdos, les muscles du thorax, et du dos.

Les cours de chant, une activité complète

Comme n’importe quel entraînement sportif, la voix, le souffle se travaillent. Et on peut s’améliorer en prenant des cours avec un coach ou un prof. Chanter est une activité complète qui met en jeu la respiration, mais aussi l’audition, la coordination, et de nombreuses fonctions cognitives, comme la concentration et la mémoire.



Une façon de déstresser, de retrouver la pêche, et même de doper son système immunitaire comme l’ont montré des chercheurs anglais en 2016, chanter, ce n’est pas vraiment du sport, mais ça y ressemble. Alors, si vous n’avez pas le courage d’aller à la gym, vous pouvez toujours pousser la chansonnette.