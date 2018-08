Santé : les torchons de cuisine sont des nids à microbes

publié le 11/08/2018 à 08:00

Les torchons de cuisine sont de vrais taudis à microbes, selon Frédéric Saldmann. Le problème, c'est qu'une étude récente a démontré que ces microbes peuvent rendre malade.



Les scientifiques ont en effet prouvé que les torchons contiennent 36% de bactéries coliformes, la même que l'on retrouve dans les excréments. L'humidité de ceux-ci sont en plus "un rêve" pour les microbes, qui se développent d'autant plus rapidement et qui peuvent finir par atteindre la Dose Minimale Infectante (DMI). C'est justement cette dose qui rend malade : on peut donc attraper des maladies en s'essuyant simplement sur un torchon.

Une personne porte au moins deux fois ses mains à la bouche en une heure. C'est ainsi en "transférant" ces microbes que l'on devient malade. De plus, sur les torchons se trouvent 16% de staphylocoques dorés. Il suffit alors d'une petite plaie sur la main pour avoir une infection qui peut devenir problématique. Afin de s'épargner des soucis inutiles, le docteur Saldmann insiste : il faut changer ses torchons tous les jours.