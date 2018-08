Santé : l’exercice physique, la clé du bonheur ?

publié le 05/08/2018 à 08:20

Les bienfaits du sport ne se démentent pas. "L’activité physique, elle diminue les risques cardiovasculaires, ou de cancers et d’Alzheimer : 30 minutes d’activité physique par jour sans s’arrêter, c’est 40% de risques en moins de développer ces pathologies", explique le docteur Saldmann.



Selon lui, l’exercice physique pratiqué peut être divers. Qu’il s’agisse de marche rapide, de natation, ou de vélo, l’essentiel est de ne pas s’arrêter avant 30 minutes. "Les 20 premières minutes on brûle du sucre, et après des mauvaises graisses. On libère aussi 1004 molécules protectrices, mais elles n’ont une durée de vie que de 24 heures. Donc si on veut être bien protégé, il faut faire ça tous les jours", préconise-t-il.

Mais ce ne sont pas là les seuls bienfaits du sport. "Au bout de 150 minutes d’exercice par semaine, le niveau de bonheur augmente en flèche", affirme le docteur Saldmann. "Quel que soit l’âge : les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, on est beaucoup plus heureux", termine-t-il.