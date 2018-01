Vous donnez trop d’importance à une affaire qui n’est peut-être pas aussi ennuyeuse que vous le pensez, 3e décan. Mais c’est tellement dur pour vous de renoncer ! Ou de lâcher prise et de vous en...

- Muriel Hermine : championne du monde de natation synchronisée, plusieurs fois finaliste olympique - Thierry Bredel : coach sportif - Meriem Salmi : psychologue et psychothérapeute

Running, musculation, natation, vélo, tennis, danse, football... : forts de bonnes résolutions en ce début d'année, certains d'entre nous entreprennent de se lancer ou de se remettre à pratiquer une activité sportive régulière . Mais trouver la motivation et s'y tenir est encore un autre challenge... Manque de temps, d'envie, de moyens ou encore d'énergie : l'abandon n'est jamais très loin... Comment persévérer ? Tout n'est-il qu'affaire de mental ? Le sport peut-il devenir pour tous une hygiène de vie ?

Faire du sport : juste une question de volonté ?

42% des Français déclarent ne jamais faire de sport... Quand on veut, on peut dans "On est fait pour s'entendre" !

