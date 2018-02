Pour la libido, évitez le sport intensif, conseille le docteur Saldmann

publié le 11/02/2018 à 07:59

Le sport intensif fait fondre la graisse mais a un impact sur la libido. On a étudié un millier d'hommes et on s'est aperçu qu'avec cet exercice intense, leur libido chutait en flèche. Alors que s'il y a une activité physique régulière mais modérée, la libido, à l'inverse, monte.



En définitive, faire du sport, une demi heure par jour, est excellent pour la santé. Mais des heures d'exercice intense ont un effet inverse. Un travail avait été fait sur les cyclistes. La compression de la prostate sur la selle ne fait pas du bien non plus. Après avoir fait des heures d'effort, les sportifs sont claqués et on remarque un désintérêt pour la chose.

Par exemple, en me levant, je fais du vélo d'appartement tout en passant mes coups de fil, et en gérant mes mails. Et avec ce système, vous ne sentez pas les 40 minutes passer, vous faites un bien fou à votre corps. On peut faire deux choses à la fois. Il faut prendre la bonne habitude. Si vous avez un vélo d'appartement chez vous, vous diminuez de 40% les risques d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. En plus vous verrez la vie en rose puisque vous sécrétez des endorphines. Et là, la libido monte.