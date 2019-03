publié le 15/12/2018 à 09:30

De nos jours, de talentueux pâtissiers proposent de merveilleuses bûche 100% certifiée sans gluten pour le bonheur des intolérants au gluten, mais également sans lactose et même sans œufs.



Il y en a pour tous les goûts, avec un grand choix de parfums et de texture, et il y a même cette année un "Christmas pudding".

Mais attention, si de nombreuses pâtisseries proposent des bûches en version individuelle en boutique, il faut passer commande pour les grandes.

Chez "Sitron"

À Paris, la pâtisserie Sitron propose trois sublimes bûches sans gluten et sans lactose. On retrouve la signature de la maison avec la bûche chocolat-orange, où le chocolat noir contraste avec l’orange en marmelade et l'orangette maison.

Sans gluten : la bûche chocolat-orange de la pâtisserie "Sitron"

Plus traditionnelle, la bûche roulé marrons-cassis, où des brisures de marrons confits s’opposent aux grains de cassis frais pour une note acidulée.

Sans gluten : la bûche roulé marrons-cassis de la pâtisserie "Sitron"

Il y a aussi l’exotique bûche citron-passion pour ceux qui préfère terminer le repas avec fraîcheur.



- bûchette individuelle : 6,10 €

- bûche 4 personnes : 28 €

- bûche 6 personnes : 42 €

- bûche 8 personnes : 56 €

Chez "Helmut Newcake"

L’incontournable "Helmut Newcake", une des premières pâtisseries sans gluten de la capitale, propose ses bûches en trois parfums pour 6/8 personnes :



- choco-caramel : 56 €

- tiramisu : 54 €

- marron-cassis :49 €



Cette dernière est également sans lactose et uniquement sur commande.



On trouve déjà en boutique la si jolie "boule de Noël" individuelle, avec son biscuit meringué et son crémeux au chocolat noir : 8,5 €

Sans gluten : la bûche tiramisu de la pâtisserie "Helmut Newcake"

Chez "Chambelland"

La boulangerie-pâtisserie "Chambelland", grand spécialiste bio de la céréale de riz propose "le carreau des rennes", de forme carrée pour reprendre sa signature.



C'est un biscuit à la cuillère, un crémeux fondant, au centre un peu de texture avec un riz au lait et sur le dessus un croustillants de riz soufflé caramélisé.



- pour 6 personnes : 40 € (970 g la bûche, pour 6 part très généreuses)

- part individuelle : 8,50 € (200 g, là encore très généreux)

Sans gluten : le carreau des rennes de la boulangerie "Chambelland"

Chez "Biosphère Café"

Le salon de thé bio "Biosphère Café" de Sylvie, ancienne chef pâtissière chez Ladurée et Angelina, propose deux parfums : comme chaque année une bûche au chocolat praliné sans gluten, sans lactose et sans œuf (donc végan), et la bûche coco-citron-ananas, sans gluten et sans lactose.



- bûche pour 4 personnes 30 €

- bûche pour 6 personnes : 40 €

Sans gluten : la bûche coco-citron-ananas du salon de thé "Biosphère Café"

Chez "Foucade"

"Foucade", la pâtisserie spécialiste des matières premières non raffinées, propose cette année "La couronne des saveurs", composée de sphères à coque de chocolat blanc aux parfums mandarine, orange, aneth (boule jaune, cette boule est également végan), rose et pomme façon tatin (boule rouge), mangue cardamome (boule orange).



- couronne pour 6 à 8 personnes : 69 €. Les boules peuvent être achetées individuellement.



Foucade propose aussi une "bûche piano" où chaque petit rectangle est une alternance de chocolat noir et chocolat au lait (de riz), ce qui rend cette bûche également sans lactose.



- "bûche piano" 6/8 personnes : 54 €

- "bûche piano" 8/10 personnes : 72 €

- duo de touches (noir et au lait) : 13 €

Sans gluten : la bûche piano chocolat noir et chocolat au lait de la pâtisserie "Foucade Paris"

Chez "La belle vie sans gluten"

La boulangerie-pâtisserie bio "La belle vie sans gluten" se démarque en proposant un pudding de noël avec raisins de Corinthe, vanille bourbon, orange confite maison et rhum La Maury.



On ne plaisante pas avec la qualité des ingrédients naturels chez les Oliver (oui, dans la lignée des chefs étoilés, la 4e génération s’illustre avec Clémentine Oliver dans la pâtisserie sans gluten).



Les pudding sont de gourmands dômes individuels (120 g de bonheur) et coûtent 4,5 €.

Sans gluten : le pudding de la pâtisserie "La belle vie sans gluten"

Chez "Les Demoiselles de Montpellier"

À Montpellier, le salon de thé "Les Demoiselles de Montpellier" propose deux parfums de bûches de Noël :



- chocolat-marron glacé, sans gluten, sans lactose et sans œufs (vegan)

- poire-caramel-noix de pécan.



Pour 6/8 personnes elles coûtent 36€, uniquement sur commande.

Sans gluten : la bûche chocolat-marron glacé des "Demoiselles de Montpellier"

