Les coléoptères ces insectes extraordinaires !

publié le 08/01/2019 à 13:00

Le saviez-vous ? De la coccinelle au scarabée atlas en passant par la cétoine dorée, le doryphore et la luciole, les coléoptères représentent plus de 387 000 espèces réparties sur tous les continents à l’exception du Pôle Sud, et sont présents sur terre depuis plusieurs centaines de millions d’années. On vous propose de découvrir ces insectes si communs, aux caractéristiques pourtant extraordinaires. A l’exemple du scarabée bombardier, capable de projeter un jet de vapeur à plus de 100 °C. Nos deux invités Jean-François Courant chargé d’expositions au musée des Confluences et chef de projet de l’exposition « Coléoptères, insectes extraordinaires » et Denis Richard, docteur en pharmacie et conseiller scientifique de l’exposition viendront répondre à toutes nos questions !





Musée des confluences, coléoptères expo

à voir : Exposition « Coleoptères, insectes extraordinaires » au Musée des Confluences (du 21 décembre 2018 au 28 juin 2020)



L'Equipe vous recommande