et AFP

publié le 10/05/2019 à 12:59

La Foire au jambon rassemble chaque année près de 200.000 personnes à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Mais cette année, elle s'est achevée sur une mauvaise note pour plus d'une cinquantaine de visiteurs. C'est en effet le nombre de cas de rougeole recensés ces dernières semaines en Nouvelle-Aquitaine et pouvant être en lien avec l'événement, a indiqué l'Agence régionale de Santé (ARS) jeudi 9 mai.



Parmi les malades, une dizaine de personnes ont été hospitalisées, principalement à titre préventif ou en fonction des symptômes, mais "aucune situation grave" n'a été signalée à ce jour, a-t-on précisé de même source, confirmant une information de Sud-Ouest.

Les premiers cas ont été signalés la semaine dernière, et la plupart dans le courant de cette semaine. Les prises d'informations et recoupements auprès des patients, dont la quasi-totalité avaient participé à la Foire au jambon (18 au 21 avril), ont permis d'établir un lien clair avec cet événement gastronomique et festif.

Les personnes atteintes étaient "pas ou mal vaccinées"

La grande concentration et la promiscuité des visiteurs en font en effet un terrain propice à une propagation rapide. La rougeole, hautement contagieuse, se transmet très facilement par contact direct ou à travers l'air expiré, explique-t-on à l'ARS. La très grande majorité des cas signalés portaient sur des personnes "pas vaccinées ou mal vaccinées" (une dose au lieu de deux), précise l'agence, qui souligne l'importance de vérifier sa vaccination, protectrice dans 85% à 95% des cas.



Depuis les signalements, le travail de l'ARS et des médecins concernés porte sur le suivi et l'information des entourages familiaux, professionnels, scolaires des patients, la recherche d'éventuelles personnes fragiles dans ces entourages. Les personnes contaminées venaient pour la plupart des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi d'autres départements aquitains (Landes, Corrèze, Haute-Vienne).

Une "vague secondaire" de cas redoutée

Compte tenu de la période d'incubation de 7 à 18 jours, l'ARS s'attend à ce que le nombre de cas liés à la Foire "se calme" dans les prochains jours, mais une "vague secondaire" de personnes contaminées par les premiers patients pourrait alors apparaître.