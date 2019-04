Rougeole : New-York rend obligatoire les vaccins dans certains quartiers

publié le 09/04/2019 à 22:02

New-York durcit le ton face à la rougeole. Son maire Bill de Blasio a ordonné ce mardi 9 avril que les habitants non vaccinés de plusieurs quartiers de la ville soient contraints de recevoir le vaccin contre la rougeole, pour tenter d'endiguer une résurgence de la maladie, particulièrement forte au sein de la communauté juive orthodoxe.





La ville a été contrainte de déclarer l'état d'urgence sanitaire dans quatre zones situées dans le quartier de Williamsburg, au nord-ouest de Brooklyn. Tous les individus "ayant pu être exposés à la rougeole" devront être vaccinés, sous peine de poursuites pénales et d'une amende de 1.000 dollars.

La municipalité a également prévenu que, toujours dans ces zones, les garderies destinées à la communauté juive orthodoxe ainsi que les yeshivas, écoles talmudiques, qui accepteraient des enfants non vaccinés se rendraient également passibles de poursuites pénales et même de fermeture administrative.

285 cas depuis octobre

Jusqu'ici, l'Etat de New York obligeait à une série de vaccinations pour intégrer le système scolaire mais accordait des exemptions pour motifs religieux. Depuis octobre, 285 cas de rougeole ont été enregistrés à New York alors que la maladie avait quasiment disparu aux Etats-Unis, avec seulement 86 malades dans l'ensemble du pays en 2016, selon les données du Centre de contrôle des maladies.



La rougeole est une maladie très contagieuse, qui peut provoquer des complications médicales, voire même la mort, même si aucun décès n'a été recensé à New York depuis le début de cette crise sanitaire.



La résurgence de la rougeole à New York, comme dans plusieurs autres régions du monde, en Europe notamment, est attribuée au mouvement de défiance envers la vaccination, largement alimenté par internet en général et sur les réseaux sociaux en particulier.

Ni les textes religieux ni les autorités juives de New York ne déconseillent la vaccination.