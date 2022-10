Comment se protéger de la bronchite ?

Apparaissant le plus souvent en hiver, la bronchite est une inflammation de la muqueuse des bronches. Elle est le plus souvent virale, mais peut aussi être parfois d'origine bactérienne. Précédée régulièrement des symptômes d'un rhume tels que le nez qui coule ou une infection au niveau des voies respiratoires supérieures, la bronchite se caractérise par une importante toux grasse.

Cette toux, souvent douloureuse pour la poitrine, est accompagnée d'expectorations colorées. Dans le cas d'une infection virale, et donc contagieuse, la fièvre est rarement présente, au contraire d'une bronchite d'origine bactérienne qui peut alors mener à une température élevée et persistante. À noter qu'une bronchite peut être aggravée par un irritant tel que le tabac ou la pollution. Mais alors comment s'en prémunir efficacement ?

Tout d'abord, il est évidemment conseillé de ne pas fumer et d'éviter les endroits pollués et les lieux enfumés. Ensuite, les fameux gestes barrières sont de mise : un lavage des mains régulier, la désinfection des objets touchés dans les transports et une aération assidue de son habitation. Si vous commencez à avoir le nez pris, mouchez vous régulièrement et nettoyez bien votre nez.

