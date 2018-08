publié le 29/08/2018 à 12:21

Quand on énumère tous les bienfaits que les enfants peuvent retirer de la pratique sportive, il n'y a plus trop de questions à se poser. Le sport, c'est bon pour l'organisme et pour la croissance. Il fortifie le squelette, il fait de nos enfants des personnes sociables, il favorise la concentration et il augmente les capacités d'apprentissage (ce qui ne saurait nuire quand on va à l'école !).



Mais tous les sports ne sont pas faits pour tous les enfants. Et la question du choix se pose avant tout à l'enfant. Il est essentiel qu'il fasse un sport qu'il aime, et non pas que ses parents choisissent pour lui au prétexte qu'ils aiment tel ou tel sport, ou qu'ils rêvent de faire de leur gamin un champion de trampoline, d'équitation ou de foot. Règle numéro un, donc : être à l'écoute de l'enfant.

Règle numéro deux (en légère contradiction avec la première) : les parents peuvent tenter d'influer sur le choix de l'enfant, mais avec doigté et pour de bonnes raisons. Si l'enfant hésite, il faut tenir compte de sa personnalité et en discuter avec lui.



Sport collectif ou individuel ?

Car le sport ce n'est pas seulement un booster physique : c'est aussi un atout pour le développement personnel. En conséquence, si votre enfant est un grand timide, vous pouvez lui suggérer de pratiquer un sport collectif (basket, football, handball ou volley-ball). Il aura toujours l'assurance d'être entouré de partenaires. Rien de mieux pour développer sa capacité à communiquer.



Les sports de combat sont également indiqués pour dégourdir les timides, parce qu'à un moment ou à un autre ils vont vous obliger à sortir de votre carcan.



Si au contraire l'enfant a tendance à avoir la bougeotte, on va lui conseiller de s'intéresser à des sports où l'engagement physique est total (la boxe, la lutte, le judo, le taekwondo ou le rugby). Ces activités exigent que l'on soit discipliné, les règles y sont strictes et leur non-respect se paie cash. Pour grandir et apprendre à se calmer, il n'y a pas mieux.



Pas de sport au détriment du sommeil

Quid du tennis, de l'escrime, de l'équitation, de l'athlétisme ou de la natation ? On a borde là des sports individuels. Si vous avez remarqué que votre enfant est indépendant, rigoureux, réfléchi (j'allais dire un brin cérébral), il y a de fortes chances qu'il s'épanouisse en pratiquant ces sports-là.



Cela dit, quoi qu'il choisisse, il importe que votre enfant pratique avec régularité et que cela n'empiète pas bien sûr sur son travail scolaire, et surtout sur son temps de sommeil. Je vous rappelle qu'un enfant entre 6 et 11 ans doit dormir au moins neuf heures par nuit pour bien récupérer et être en forme.