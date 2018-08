publié le 11/08/2018 à 09:04

Devant les rayons - non pas du soleil, mais des supermarchés - on est souvent perdu. Il existe quatre catégories de protection solaire : les indices faibles (de 6 à 10), les moyens (de 15 à 25), la protection haute (de 30 à 50) et très haute (50 et plus). Les indices les plus forts filtrent jusqu'à 98% des rayons UVB, qui sont responsables des coups de soleil et des cancers de la peau. Un indice 15 va en filtrer 93%.



Il faut donc opter pour la protection la plus élevée, en particulier pour les bébés et les enfants. Pour les adultes, le choix dépend de deux choses : de la couleur de la peau et de l'ensoleillement. C'est là que cela se complique.

La quantité de produit appliquée est primordiale dans la protection contre les UV. En effet, mieux vaut un produit d'indice 20 ou 30, que l'on applique généreusement et souvent, qu'un indice 50, que l'on n'applique qu'une seule fois dans la journée. La crème solaire, pour être efficace, doit être renouvelée toutes les deux heures et après chaque baignade, quel que soit l'indice de protection.

Le problème : les étiquettes indiquant le niveau de protection ne sont pas les mêmes partout. Les crèmes 30 ou 50 qui protègent des UVB ne protègent pas toujours des UVA, qui sont responsables du vieillissement de la peau. En France, pas de problème : la législation oblige aux marques de faire figurer sur leurs flacons la double protection. Mais à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc vérifier les mentions sur l'emballage.

La meilleure protection du soleil : les vêtements

La Commission européenne a également défini des recommandations en matière d'étiquetage. Les allégations comme "écran total" ou "protection totale" sont interdites depuis douze ans, parce qu'elles sont fausses. Aucun produit, même en protection 50 et plus, n'offre une protection totale contres les rayonnements ultraviolets.



La meilleure protection du soleil est vestimentaire : chapeau, lunettes et tee-shirt constituent la tenue idéale en plein été. Les bébés et les jeunes enfants ne doivent pas être exposés directement, puisque les coups de soleil leur sont particulièrement néfastes.



Il est également recommandé d'éviter l'exposition entre 11 et 15 heures, la période de la journée où le soleil tape le plus. L'indice de protection doit être augmenté en altitude, sous les tropiques, sur le sable et dans l'eau. Et lorsqu'on n'a pas beaucoup mis le nez dehors au cours de l'année, l'exposition doit être progressive.