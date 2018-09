Rémy Quédeville, menuisier : "Mes Compagnons, c'est un peu comme ma famille"

publié le 03/09/2018 à 11:36

Quand vous entrez dans l'atelier, cela sent bon la résine de sapin. Chez les Quédeville, on est menuisier de père en fils. Rémy, c'est la troisième génération. L'entreprise a été créée en 1932 par son grand-père. Son père a repris le flambeau et l'a transmis à son fils en 1997.



C'est son père qui lui a donné le goût du métier. "Dès 10 ans, je le suivais. J'étais avec lui dans l'atenlier et sur les chantiers", explique Rémy Quédeville. Aujourd'hui, il restaure des châteaux. Il refait toutes les menuiseries extérieures, les portes et fenêtres, en respectant les bâtiments de France.

Il restaure les parquets traditionnels, pour des palais et pour l'ambassade d'Allemagne. Il crée aussi des escaliers et des cuisines sur-mesure pour les particuliers.

Rémy Quédeville a passé un CAP de menuisier, un brevet d'agent de maîtrise, puis un brevet professionnel. "Pour être un bon menuisier, c'est dix ans de formation", assène-t-il. Il a fait aussi des stages ponctuels chez les Compagnons du devoir. La formation continue, tout au long de la vie, pour lui c'est primordial.

Rémy Quédeville, menuisier, avec son épouse Crédit : RTL / Armelle Lévy

En fait, pour être un bon menuisier, le secret c'est le dessin. "Je travaille encore avec le crayon, la règle et le papier. On fait un bout de croquis sur un panneau pour expliquer aux Compagnons comment on va procéder", explique notre artisan.



Ils sont quatre aujourd'hui dans l'entreprise : Rémy Quédeville travaille avec son épouse et ses deux salariés. "On ne les appelle pas des ouvriers ou des salariés. Pour nous ce sont des Compagnons qui travaillent dans une ambiance familiale", assure-t-il.