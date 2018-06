publié le 18/06/2018 à 11:15

Cela fait six ans que David Outtier est installé ici, dans son atelier Percuchotte. Il explique cette dénomination : "Percuchotte, c'est l'assemblage de deux mots : notre spécialité, la percussion ; et le 'chotte' qui vient de Don Quichotte, avec un petit côté idéaliste qui serait des créer et d'inverser la tendance, qu'on arriverait à passer plus de temps à jouer sur nos instruments qu'à les réparer".



En fait, il répare les percussions depuis bien plus longtemps. "Les instruments je les ai toujours réparés, par mon parcours personnel. Je suis d'abord et avant tout musicien et percussionniste", explique David. "Par nécessité, n'ayant personne pour les réparer, j'ai bricolé beaucoup de choses, et j'ai commencé à réparer moi-même mes instruments", poursuit-il.

Dans son atelier trônent des xylophones, des vibraphones, une grosse caisse symphonique de concert, des caisses claires, des timbales anciennes, un jeu de cloche tubulaire... et une pièce d'exception, qu'il rénove actuellement : une timbale de l'orchestre de Paris, qui date de 1894.

Une percussion dans les locaux de l'atelier "Percuchotte" Crédit : RTL / Armelle Lévy

David Outtier a commencé en se rendant directement chez les musiciens, dans les conservatoires et les orchestres, pour réparer les timbales et percussions. Mais aujourd'hui, il les répare dans son atelier.



Il n'y a pas de formation de réparateur de percussion, ce que notre artisan regrette. Il a appris tout seul. "La base date de quand j'étais enfant et adolescent, d'un de mes voisins qui restaurait des voitures anciennes. À partir de ce moment j'ai compris que tout était réparable, même les vieilles choses dans les greniers complètement pourries", raconte-t-il.

Des instruments d'un autre temps dans l'atelier "Percuchotte" Crédit : RTL / Armelle Lévy

David travaille avec sa compagne, directrice financière à la base, qui gère la société. Parfois il passe plus de 20 heures sur un instrument pour lui redonner une deuxième vie. En plus de la réparation, David a comme projet de se lancer aussi dans la fabrication de percussions.