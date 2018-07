Nitsn, des ébénistes au service de l'environnement

publié le 02/07/2018 à 10:53

Roman, Leandro et Raphaëlle créent des tables basses, des chaises, des patères et des horloges, toutes en bois. Chaque collection est imaginée en étroite collaboration avec une association de protection de l'environnement, à qui ils reversent 10% des ventes.



Ainsi, pour leur premiers fauteuils, chaque couleur de tissu correspond à une cause environnementale : le fauteuil jaune, c'est pour soutenir les abeilles ; le fauteuil vert, pour soutenir les prédateurs menacés des forêts ; et le fauteuil bleu, pour les océans.

Évidemment le bois utilisé est français, pour limiter l'impact environnemental. Leur fauteuil est vendu 1.000 euros (livraison comprise), et 100 euros seront donc reversés à une association.

Nitsn repose sur une équipe solide. À 30 ans, Roman est ingénieur en énergie et passionné de design. C'est lui l'ébéniste. Il s'est formé tout seul, enfin presque. Leandro est ingénieur en urbanisme. Il a rencontré Roman en classe prépa, puis a travaillé pour l'État, avant d'être rattrapé par le goût de l'aventure.

Raphaëlle gère les relations avec les associations. Elle a monté son entreprise de communication à 17 ans. Les trois amis ne comptent pas s'arrêter là. Leurs créations sont en vente sur le site de financement participatif KissKissBankBank.