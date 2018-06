Virginie, céramiste : "La porcelaine a vraiment été une claque pour moi"

publié le 25/06/2018 à 11:57

Virginie est céramiste depuis un peu plus de deux ans. Elle a découvert le travail de la terre et des matières minérales un peu par hasard, mais tout naturellement. "Un jour, une copine m'a traînée dans un atelier de céramiste. J'ai adoré le contact avec la terre", raconte-t-elle.



"J'ai commencé par apprendre à travailler la faïence avec elle. Puis je suis tombée sur une artiste que j'adore, qui s'appelle Julie About. Elle travaille la porcelaine et le paperclay, une porcelaine mélangée avec du papier. j'ai eu le coup de foudre pour et son travail, et cette matière", ajoute-t-elle.

Avant cela, Virginie avait fait les Beaux-Arts, huit ans d'histoire de l'art, elle a été graphiste et elle a travaillé dans la déco. Elle a toujours aimé les jolies choses.

Virginie dans son atelier de céramiste à Argenteuilr Crédit : Olga.etc

On retrouve ses créations sur les plus grandes tables de France. Notamment à L'Écrin, le restaurant de l'Hôtel de Crillon. Aujourd'hui, elle travaille avec de nombreux chefs. Mais Virginie en parle en toute humilité. Elle se souvient du jour où elle a mangé dans sa première assiette.



Aujourd'hui, elle développe de nouvelles créations en porcelaine. Une matière noble par excellence. "Cela a vraiment été une claque pour moi", avoue-t-elle. Elle la fait cuire à 950 degrés, 24 à 30 heures, elle l'émaille, puis elle la recuit à 1.280 degrés. Il faut compter au moins une semaine de séchage.

L'assiette champignon d'Olga Crédit : olga.etc

À la rentrée, Virginie va exposer à la boutique Démodé, rue de Grenelle à Paris, sa porcelaine noire, qu'elle aime aussi beaucoup travailler. Vous pouvez également retrouver ses créations sur son site Instagram.