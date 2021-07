"Quand on est vacciné on a deux fois moins de chance de transmettre le virus", selon la Pr Launay

Une quatrième vague de contamination au coronavirus se profile, notamment en raison de la propagation de variant Delta, qui représente désormais 40% des nouveaux cas en France. Alors que de nouvelles mesures pour freiner ce regain épidémique pourraient être bientôt annoncées, la vaccination est présentée comme la meilleure solution par le gouvernement, mais aussi de nombreux médecins.

"Quand on est vacciné, on a deux fois moins de chance de transmettre le virus", déclare ainsi Odile Launay, infectiologue et membre du Comité vaccin Covid-19, au micro de RTL. Pour la médecin, il n'est "absolument pas raisonnable" que 15% des personnes âgées de plus de 65 ans ne soient toujours pas vaccinées, tout comme les plus jeunes présentant un facteur de risque.

"La vaccination est aujourd'hui le seul moyen à notre disposition pour éviter d'avoir à nouveau un nombre important de personnes hospitalisées", explique Odile Launay. "Le vaccin n'empêchera pas complètement la circulation du virus, mais diminuera son intensité et surtout permettra de protéger les personnes qui sont les plus à risque", détaille celle qui appelle également au maintien et respect "d'un certain nombre de gestes barrières", comme le port du masque en extérieur.