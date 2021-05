Qu'est ce que la synesthésie, fusion ou confusion des sens ?

publié le 05/05/2021 à 12:46

Ce matin, intéressons-nous à un "superpouvoir" : la synesthésie, à qui Le Monde consacre un grand article. Ce "superpouvoir", bien souvent, vous ne savez même pas que vous l'avez. Céline, par exemple, l'a découvert par hasard en tombant sur une artiste qui avait le don de voir des couleurs quand elle écoutait de la musique. "C'est à ce moment-là", dit-elle, "que j'ai compris que ce n'était pas le cas de tout le monde".

La synesthésie existe sous des dizaines de formes. La plus courante, c'est celle qui fait associer des couleurs aux chiffres et aux lettres. "Si je vois un A écrit noir sur blanc", dit Céline, "je vois bien qu'il est noir. Il n'empêche que pour moi, c'est toujours rouge". Pour cette graphiste tout a une couleur, les odeurs, les voix, les personnalités, la musique aussi.

En écoutant par exemple Bohemian Rhapsody de Queen, elle voit un pinceau gorgé de peinture violette qui trace des volutes à la surface de l'eau et, au fil de la chanson, le pinceau diffuse d'autres petites touches de couleurs, parfois dorées.

Pas besoin d'agenda

La synesthésie, c'est la fusion ou la confusion des sens et parfois, la fusion des savoirs. Chez Thémis par exemple, l'année apparaît comme une ellipse à parcourir dans le sens des aiguilles d'une montre, avec août, septembre et octobre sur le quart supérieur et le début du printemps.

"En bas, chaque mois est un carré dont les semaines sont les côtés", dit l'étudiante. Je les vois en trois dimensions, comme si j'étais à l'intérieur d'une sorte de boîte". Elle appelle ça son calendrier dans la tête. Elle n'a jamais besoin d'agenda. La synesthésie n'est pas une pathologie, c'est juste une aptitude particulière du cerveau, qui touche entre 2% et 5% de la population.