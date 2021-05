Qui est la mère de Catherine Deneuve, Renée Simonot, âgée de 109 ans ?

publié le 04/05/2021 à 12:22

Elle est la doyenne des comédiens du monde entier. On la connaît sans la connaître. Et ce n'est pas banal, son nom de scène est moins célèbre que son vrai nom. Sur scène, elle était Renée Simonot, mais elle est née Renée Deneuve, avant de devenir madame Dorléac. Cette dame, c'est la mère de Catherine Deneuve. Elle aura 110 ans en septembre. Son histoire est à retrouver dans Le Parisien Magazine.

Renée Simonot a foulé pour la première fois la scène du Théâtre de l'Odéon, il y a 102 ans. Sa mère était montée seule à Paris. Elle fréquentait beaucoup un bar tout près de l'Eldorado, le cabaret où Mistinguett a fait ses débuts. Puis un jour. Elle y rencontre un certain monsieur Simonot. C'est un artiste lyrique. Il lui raconte que le Théâtre de l'Odéon cherche des enfants pour jouer la comédie. Voilà comment, à sept ans, Renée Deneuve fait ses débuts de comédienne.

Et en hommage à celui qui lui a ouvert les portes du théâtre, elle prend le nom de René Simonot. Elle enchaîne les rôles : Cosette dans Les Misérables, Virginie dans Paul et Virginie. Puis des rôles de jeunes premières. Elle part en tournée dans le monde entier jusqu'au Brésil.

Et là, elle rencontre l'acteur Aimé Clariond. Il est le père de sa première fille, Danièle. "Il était charmant, mais on ne pouvait pas compter sur lui". C'est ce qu'elle dira plus tard. "Je suis partie avec ma fille. J'ai repris ma liberté", comme sa mère avant elle. Décidément, les Deneuve sont des femmes libres

Mariage avec Maurice Dorléac

Le véritable homme de sa vie, c'est Maurice Dorléac, qu'elle épouse en 1940. Il est comédien aussi, mais surtout directeur de doublage à la Paramount. René sera la voix française de plusieurs vedettes : Judy Garland dans Le magicien d'Oz, Esther Williams ou Olivia de Havilland.

Renée aurait sans doute pu faire une carrière plus étoffée. Mais en 1951, la tuberculose l'oblige à passer un an en sanatorium et à son retour, le métier l'a un peu oublié. Alors, elle s'investit dans la vie de famille. Trois autres filles sont nées : Françoise, Catherine et Sylvie. Sylvie, qui sera la secrétaire de Catherine Deneuve pendant 38 ans.

Les Dorléac vivent dans le 16ème (arrondissement de Paris). Brushing impeccable, Renée promène ses quatre petites dans un sillage de "Femme de Rochas", son parfum. Mais elle s'agace que l'on remarque l'une plutôt que l'autre. "Ma mère déteste les compliments et les comparaisons", dit Catherine Deneuve.

"Ma vieillesse n'est pas triste"

À l'adolescence, les filles se lancent dans le doublage pour se faire de l'argent de poche. Et puis, elles commencent à tourner. Françoise reste Dorléac. Catherine devient Deneuve. Leur père est ravi. René s'inquiète un peu, mais la fierté l'emporte. En 1967, elle accompagne ses filles sur le tournage des Demoiselles de Rochefort. Ce sera le dernier film de Françoise Dorléac, morte à 25 ans dans un accident de voiture. Une douleur muette dans la famille.



"Intuitivement", écrira Catherine, "on sentait que la réunification de nos chagrins ne nous aurait pas apporté grand-chose". Son père, lui, meurt en 1979. Reste Renée, clé de voûte d'une famille d'artistes qui s'agrandit avec Chiara Mastroianni et Christian Vadim. René va souvent voir jouer son petit-fils.



Et puis, un jour, elle lui dit : "chéri, désolé, je ne vais plus pouvoir". À ce moment, elle a déjà presque 100 ans. Cela fait trois ans seulement qu'elle vit dans une maison de retraite et sa tribu n'est jamais loin. "Ma vieillesse n'est pas triste", dit-elle. Catherine Deneuve en parle peu, mais elle a glissé un jour : "C'est une femme assez incroyable. Je lui dois tout".