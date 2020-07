Qu'est-ce que la peste bubonique ?

publié le 09/07/2020 à 05:08

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi 8 juillet suivre de près les cas de peste bubonique en Chine, soulignant que la situation ne présentait pas une menace élevée et était "bien gérée". Si le nom de "peste" peut provoquer la panique, la forme bubonique est la plus courante. Elle représente jusqu'à 93% des cas.

"Pour l'instant, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un risque élevé, mais nous surveillons attentivement" la situation, en partenariat avec les autorités chinoises et mongoles, a déclaré une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point de presse à Genève.

La maladie se transmet de l'animal à l'homme par les piqûres de puces infectées (via des rongeurs principalement) ou par contact direct avec les carcasses de petits animaux infectés, ou leurs fluides corporels. Le temps d'incubation est de deux à cinq jours. Il s'avère néanmoins qu'elle est difficilement transmissible entre les personnes au stade bubonique.

Les antibiotiques efficaces

Les premiers symptômes sont une dégradation générale de l'état de santé, avec notamment une forte fièvre. Les ganglions lymphatiques se mettent alors à enfler, principalement au niveau des aisselles et de l'aine, c'est ce qu'on appelle les bubons. Une fois diagnostiquée, la maladie se soigne avec des antibiotiques, et une amélioration est observable après deux à cinq jours. Les ganglions restent sensibles encore une dizaine de jours.

"Dans 20 à 40% des cas, le bubon suppure et le malade guérit après un temps de convalescence assez long", explique l'Institut Pasteur. "Sinon, la maladie évolue vers une septicémie, très rapidement mortelle", est-il indiqué. Une dégradation peut amener le bacille de la peste vers les poumons, et dans ce genre de cas non seulement la mort survient systématiquement au bout de trois jours, mais surtout la maladie prend une forme pulmonaire et devient transmissible par gouttelettes de salive lors d'une toux ou d'un éternuement.

La possibilité de dérive vers cette dernière dégradation, bien que plus rare, amène les autorités sanitaires à prendre des mesures extrêmes dès les premiers cas diagnostiqués.