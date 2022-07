Comportement autodestructeur : "Je suis mon pire ennemi"

Il y a un peu plus de 10 ans, Alain pesait 190 kilos et avait une santé très dégradée. Après s'être battu et avoir été greffé, il a réussi à perdre 100 kilos et à retrouver un mode de vie sain. Mais il est beaucoup trop seul. Et malgré la façon extraordinaire qu'il a eue de se battre, Alain reste en lui cette image négative de lui, celle que lui donnaient ses parents.

Depuis qu'elle a adopté un chaton en octobre dernier, Mathilde a commencé à développer des tocs de vérification. Elle vérifie toujours plusieurs fois qu'elle ait bien fermé sa porte, éteint le gaz, etc. Au départ, tout cela était pour faire attention au chaton, mais Mathilde constate que ces habitudes persistent . Comment Mathilde pourrait elle calmer ces tocs ?

Jean a rencontré une femme et a eu une histoire avec elle. Il a déménagé de 100 km pour se rapprocher d'elle. Ils ont rompu peu de temps après. Jean se retrouve donc seul. Mais il a toujours des contacts avec son ex. Ils se fréquentent encore. Seulement, il ne semble qu'il n'y ait que Jean qui soit encore amoureux.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

