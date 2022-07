Amour : ce que l'on projette sur nos rencontres

Betty a rencontré un homme sur un site de rencontre il y a 2 mois. Elle a totalement craqué pour lui. A tel point qu'elle s'est emballée et lui a écrit beaucoup de messages. Betty ne sait pas pourquoi elle a réagi de la sorte. Elle aimerait comprendre son comportement.

Sylvie s'est séparée de son mari depuis plusieurs mois car il se sent de plus en plus persécuté. Il a même accusé Sylvie de l'avoir empoisonné. Elle continue tout de même de lui rendre visite tous les jours. Il prétend ne pas avoir besoin d'aide. Sylvie est désemparée face à cette situation.

La mère de Valentine est entrée en ehpad pour suivre son mari. Le père de Valentine est décédé peu de temps avant la crise covid. La mère de Valentine a donc été forcée de rester en maison de retraite, où elle a subi de mauvais traitements. Valentine souhaiterait rapatrier sa mère chez elle.

Hélène a rencontré un homme par internet. Elle l'a vu une première fois, puis il a annulé la seconde car un ex l'aurait recontacté. Cependant, il a continué de garder contact avec Hélène jusqu'au moment de lui proposer de se revoir car cela ne fonctionnait pas avec son ex. Alors qu'ils devaient se retrouver, il a de nouveau annulé à la dernière minute pour raisons de santé. Hélène est en train de perdre patience.

