Amour : "Je veux rompre sans le faire souffrir"

Laure a vécu une relation avec un homme entre 2008 et 2014. Elle a rompu une première fois car elle sentait que cet homme et cette relation n'étaient pas très saines pour elle. Après avoir mis plusieurs années à s'en remettre, il a repris contact avec elle. Laure ressort avec cet homme depuis 2019 et souhaite rompre de nouveau.

Olivier n'arrive pas à s'arrêter de travailler. Depuis 4 ans qu'il a ouvert sa pizzeria, il travaille 7 jours sur 7. Il habite même dans l'appartement juste au dessus de son commerce.

Josiane est l'ex-compagne de Jean, intervenu la veille. Elle souhaite rompre avec lui mais continue à garder un lien pour ne pas qu'il souffre trop. Elle est devenue sa confidente. Mais cette position est trop inconfortable. Josiane culpabilise de lui avoir fait du mal et tente donc de l'apaiser.

Fabrice a souhaité présenter sa compagne à sa mère. Mais lorsque cette dernière a vu une photo, elle ne l'a directement pas appréciée. Fabrice souffre de ne pas avoir l'assentiment de sa mère.

Marie-Cécile a programmé son accouchement le 8 juillet. Elle va avoir des jumelles. Elle souhaitait partager sa joie car elle est tombée enceinte grâce à une PMA.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info