Couple : "Je suis rejetée par ses enfants"

Après avoir vécu une vingtaine d'années avec son ex-compagnon, Martine a été mise à la porte par ses belles-filles. Depuis quelques années, Martine et son ex reforment un couple officieux. Depuis quelques mois et certains problèmes de santé, l'ex de Martine est en maison de retraite et ne reçoit pas de visite de ses filles. Martine souhaite continuer à passer du temps avec lui mais redoute la réaction de ses belles-filles.

La petite-fille de Marie-Claude a 27 ans. Malgré ses diplômes, elle ne trouve pas de travail stable. Ce qui inquiète Marie-Claude, c'est son attitude. Elle semble ne pas avoir confiance en elle et ne pas savoir quoi faire dans sa vie.

Laurent a un problème avec l'alcool depuis 20 ans. Il a déjà réussi à avoir des périodes d'abstinence mais depuis plusieurs années il n'arrive pas à faire face à ses pulsions et rechute. Laurent aimerait savoir comment réfréner ses envies.

Geneviève a une sœur de lait, qui a été recueillie par ses parents lorsqu'elle était enfant. Elles sont encore très proches. Geneviève constate depuis un moment que sa sœur a des actions et des réflexions incohérentes. Elle se demande si elle n'est pas atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

