Pourquoi dit-on "allô" en décrochant au téléphone ?

publié le 15/02/2020 à 10:08

Lorsque notre téléphone sonne, notre premier réflexe est de décrocher, mais le second, quasiment immédiat et de prononcer ce fameux "allô".

Pour comprendre l'origine de ce terme, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :



1) "Allô" est la contraction de "à l'écoute", réponse des demoiselles du téléphone.

2) "Allô" vient de "hallow", cri que les marins anglais se lançaient dans le brouillard.

3) La première compagnie de téléphone aux États-Unis s'appelait A.L.L.O, pour "automatic liked line operator".

Réponse : la solution est la deuxième proposition. Oui, Allô nous vient bien d'Angleterre... et oui, ce sont bien les marins anglais qui pendant des siècles, se lançaient "hallow" dans le brouillard, à la fois pour se signaler mais aussi pour se saluer.

“Hallow” donne naissance au XIXe siècle au "hello" anglais et américain. La petite histoire affirme que c’est Thomas Edison qui aurait le premier utilisé hello au téléphone, téléphone qu’il n’a pas inventé contrairement à ce que beaucoup de gens croient, mais c’est en revanche lui qui a développé la première compagnie de téléphone aux Etats-Unis.

Toutes les nationalités ne disent pas "allô"

Beaucoup de langues ont quand même repris le "allô", les indiens par exemple disent aussi allô en décrochant, ils sont 1.3 milliard. Les russes également, ou encore les allemands. En revanche, les espagnols ne disent pas allô mais "diga", les italiens disent "pronto", et les japonais quant à eux, disent "moshi moshi".



Un petit conseil avant de se quitter : comment améliorer la réception lorsque le téléphone mobile ne capte pas très bien à la maison et ainsi éviter de dire "allô, allô, je ne vous entend pas, allô, j'écoute !" ?

Vous avez surement Internet et une connexion wifi. Et bien figurez vous que vous pouvez faire passer vos appels mobiles par cette connexion. Il suffit d’aller dans les réglages de votre smartphone, dans le menu consacré au téléphone ou bien à l’opérateur et là, paf ! vous trouverez une option “appels wifi. Vous l’activez et aussitôt, comme par magie, vos appels deviennent de meilleure qualité. Attention en revanche : si vous vous éloignez de votre box Internet, le problème redeviendra le même.