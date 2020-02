Pourquoi le Bluetooth s'appelle-t-il ainsi ?

publié le 08/02/2020 à 06:40

On l'utilise au quotidien pourtant, on ne sait pas d'où vient son nom. Pourquoi cette connexion s'appelle "Bluetooth", littéralement "dent bleue" en français ?

Pour comprendre l'origine de ce terme, il y a trois possibilités, à vous de trouvez celle qui est juste. C'est un hommage au roi qui unifia la Scandinavie et qui avait les dents bleues ; C'est parce que le voyant du Bluetooth ressemble à une dent et qu'il est bleu ; ou alors c'est parce qu'il s'agit du nom de famille de l'inventeur de ce système de communication.

Réponse : la solution est la première proposition. La norme de communication Bluetooth, inventée en 1994, rend en réalité hommage au roi Harald Bluetooth, un roi scandinave qui a réussi à unifier les tribus de son pays, le Danemark au Xe siècle après Jésus Christ.

Le choix de ce nom n'est pas le fruit du hasard. D'abord, le Bluetooth a été inventé par une entreprise scandinave, le suédois Ericsson, c'est donc un hommage à un héros maison. Ensuite, le Bluetooth sert à l'origine à faire communiquer les ordinateurs et téléphones (avant l'arrivée du Wi-fi) entre eux.

Hommage à un héros scandinave

Même le logo bizarre du Bluetooth est une référence directe à Harald Bluetooth : c’est l’assemblage, la superposition des initiales du nom de son roi en alphabet runique, les lettres Hagall et Bjarkan superposées. Et si ce roi était surnommé "dent bleue", c'est parce qu'il était un grand amateur de myrtilles, et quand on mange des myrtilles, nos dents sont tintées de bleue.

Petit conseil avant de se quitter : sachez que le Bluetooth ne consomme que 3% de l'énergie consommée par votre connexion Wi-Fi. Alors si vous avez besoin de connecter votre téléphone à votre ordinateur, préférez le Bluetooth, cela fera tenir la batterie de vos deux appareils plus longtemps.