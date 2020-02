publié le 16/02/2020 à 06:02

Devoir utiliser son smartphone avec des gants est un véritable casse-tête. En effet, muni de gants, nos doigts ne sont plus tactiles sur notre écran. Mais pourquoi l'écran du smartphone ne répond pas quand on porte des gants, comme en ce moment à cause du froid ?

Pour comprendre ce phénomène, il y a trois possibilités, à vous de trouver celle qui est juste :



1) Votre doigt modifie très légèrement la tension électrostatique en surface. Impossible donc avec des gants, qui l'éliminent.



2) Votre smartphone sait faire la différence entre un doigt et un bout de tissu, grâce à la chaleur qu’il émet, cela permet d’éviter que votre téléphone ne fasse n’importe quoi dans votre poche.



3) Bien évidemment parce que les smartphones reconnaissent les empreintes digitales ! pas d’empreintes sur vos gants, donc, pas d’action !

Réponse : la solution est la première proposition. Oui, lorsque vous touchez votre écran de smartphone avec un doigt, n’importe lequel, se crée à la surface un très léger différentiel de tension électrique.. c’est ce différentiel, changeant en fonction de la position de votre doigt sur l’écran, qui est mesuré, et indique à l’appareil où vous avez posé votre doigt.

Si vous essayez avec un gant donc, ou encore le capuchon d’un stylo, il ne peut pas y avoir de différentiel, car ils ne sont pas conducteurs d’électricité, contrairement à votre peau !





Des gants spéciaux existent

Il existe cependant des gants spéciaux, avec un bout de tissu spécial au niveau de l’index, qui rétablit la conduction électrique, mais ça marche tout de même moins bien qu’avec votre doigt nu.



Sachez que certains smartphones ont des écrans beaucoup plus sensibles que leurs concurrents, ils savent même distinguer une pression légère sur l’écran, ou un doigt lourdement appuyé dessus, et afficher des menus ou des fonctions différents en fonction.

Un dernier petit conseil avant de se quitter, comment bien nettoyer son smartphone ? La question peut paraître bête, mais les réparateurs doivent régulièrement intervenir sur des portables qui ont été nettoyés à l’eau. Donc, non même si votre téléphone est présenté comme étanche, ne le passez pas sous le robinet avec une éponge.

L’idéal, c’est la lingette ou le chiffon pour écran informatique, ou bien encore, la lingette pour lunettes de vue. c’est doux et efficace. Et vous pouvez faire ce geste souvent : toutes les études montrent que l’écran du smartphone est couvert de bactéries, il y en a plus encore que sur la cuvette des toilettes...