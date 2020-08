publié le 21/08/2020 à 07:38

C'est un problème qui semble préoccuper un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux. "À force de porter le masque tous les jours j'ai peur que ça me décolle les oreilles". "Mdr faut voir comment le masque il décolle mes oreilles". "C'est moi ou vous aussi le masque ça vous décolle les oreilles ?" Derrière ces témoignages pris au hasard sur Twitter, une rumeur qui peut vraiment inquiéter : le masque peut-il oui ou non décoller les oreilles ?

Alors que le port du masque devient obligatoire dans de nombreux nouveaux endroits comme les entreprises ou certaines rues, cette préoccupation pourrait pousser à ne pas le porter pour des raisons esthétiques.

Pourtant pour le chirurgien plasticien Mathieu Haiun, il n'y a aucun risque. "Le masque ne peut pas décoller les oreilles. C'est du grand n'importe quoi", assure-t-il auprès de RTL.fr. Pour lui, ces rumeurs relèvent de la "paranoïa", et seul le fait de ne pas porter le masque représente un vrai danger.

"Les élastiques du masque vont se placer au niveau du sillon rétro-auriculaire, donc entre l'oreille et le reste du crâne. Là, il n'y a aucune chance de déformer les oreilles", explique-t-il.

Mais tu sais ça décolle vraiment les oreilles c’est comme les masque anti double menton ça tire tellement les oreilles quand tu gardes longtemps que ça les décolle légèrement — bou (@Behindbou) June 15, 2020

A force d’avoir le masque j’aurais les oreille décoller — Nasty😉 (@nasty94ga) June 11, 2020

J’ai une oreille qui se décolle à cause du masque et vous ? — Antopless (@wntoine) July 6, 2020

Les oreilles ont une mémoire de forme

Et si on positionne mal l'élastique et qu'il plie l'oreille en deux ? "L'oreille est essentiellement faite de cartilage. Or, le cartilage a une mémoire de forme : vous pouvez le bouger, le plier... Il revient quasiment toujours à sa forme initiale", explique le Dr. Haiun.

D'ailleurs, la mémoire de forme du cartilage de l'oreille est telle que cela peut poser problème aux chirurgiens. "Pour faire des rhinoplasties par exemple, on peut prendre parfois du cartilage d'oreille. Mais même là, il finit souvent pas reprendre sa forme initiale", explique le médecin.

Il explique que dans le pire des cas, l'élastique pourrait comprimer un petit muscle derrière l'oreille : celui qui permet de bouger les oreilles. "Mais dans ce cas là, vous auriez très mal bien avant qu'il n'arrive quoi que ce soit au muscle ou qu'il nécrose", soutient le Dr. Haiun. Et quand bien même le muscle serait abîmé, cela vous empêcherait seulement de bouger les oreilles. Entre ce risque très minime et un virus potentiellement mortel, le choix est vite fait pour Mathieu Haiun. "Il faut porter le masque", soutient-il.