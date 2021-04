Port du masque : comment ne pas aggraver l'acné

publié le 18/04/2021 à 13:56

C'est un souci de peau bien connu des adolescents et qui a tendance à s'aggraver avec le port du masque, on parle bien de l'acné. 80% des adolescents sont touchés par cette maladie mais l'acné touche aussi les adultes, et notamment les femmes.

L'acné est une maladie inflammatoire du follicule pilo-sébacé. Le follicule sécrète du sébum, un film gras et normalement fluide, mais qui, quand il est trop épais, forme une sorte de bouchon et c'est là que l'acné se forme : les nodules, les kystes, la papule, la pustule, etc...

Le visage est la zone la plus touchée, même si l'acné peut aussi toucher le cou et le dos. Chez certains, le port du masque a tendance à empirer les choses, notamment chez les collégiens et les lycéens qui le portent toute la journée. Cela s'explique par le frottement et la chaleur permanente.

Selon la professeur Marie Beylot-Barry, chef du service de dermatologie au CHU de Bordeaux, il s'agit de bien hydrater la peau le soir. Quand on a une peau à tendance acnéique, il vaut mieux éviter de la décaper avec des lotions détergentes comme les gommages, c'est contre-productif. Donc l'idéal c'est une crème pas trop épaisse, et bien sûr de ne pas fumer. Enfin, il faut éviter le soleil, un faux-ami qui sèche le bouton mais qui favorise la rétention sébacée, ce qui ne fait que retarder le problème.