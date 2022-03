Passe sanitaire : comment l'obtenir en cas de contre-indication à la vaccination ?

Nouvelles règles sanitaires à partir du 14 mars. Dans 10 jours, le passe vaccinal et le port du masque ne seront plus obligatoires à quelques exceptions, a annoncé Jean Castex ce jeudi 3 mars. Si le passe vaccinal disparaît, le passe sanitaire, lui, fait son grand retour dans les établissements médicaux, comme les hôpitaux et les Ehpad.

Si vous avez besoin du précieux sésame mais que vous ne pouvez pas être vacciné ou compléter votre schéma vaccinal en raison d'une contre-indication médicale, voici comment faire.



Première étape, prenez rendez-vous chez votre médecin traitant. Vous pourrez alors obtenir un document Cerfa attestant que vous souffrez d'une des contre-indications qui rendent impossible la vaccination. Ensuite, vous devrez envoyer ce courrier au service médical de votre caisse d'assurance maladie. Dans un délai d'une semaine, celle-ci vous fournira un QR code qui vous servira de passe sanitaire.

Une fois le passe sanitaire obtenu, vous pourrez accéder aux établissements de santé et faire vos tests PCR, antigéniques ou autotests gratuitement. Dernière précision, si vous comptez voyager en dehors de la France, renseignez-vous au préalable sur la validité de votre passe car tous les pays de l'Union européenne ne disposent pas des mêmes règles sanitaires.