publié le 22/07/2019 à 04:10

La mairie de Nice a indiqué par un communiqué avoir saisi 850 kilos de viande impropre à la consommation, sans traçabilité et en provenance d’abattage clandestin, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une tonne de denrées périssables (fruits, légumes et épicerie) a été détruite sur place précise le communiqué.

L'opération a eu lieu sur un marché niçois, boulevard du Mercantour, et a été menée conjointement par la Police nationale, municipale et direction de la propreté de la ville. "Cette opération est une nouvelle étape dans la lutte contre ce marché clandestin et nous poursuivrons nos actions ici comme sur les autres sites concernés.", a indiqué Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice, à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Comme le rapportent nos confrères, ce n’est pas la première fois que les forces de l'ordre interviennent sur ce marché à l'ouest de Nice. En mars et avril dernier, plusieurs tonnes de viande avariée avaient été saisies sur cette zone. A la suite de cette opération, cinq personnes ont été interpellées pour dégradations et effractions, vols et trafic de cigarettes.