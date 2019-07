Il perd la vue en se douchant avec ses lentilles de contact

publié le 16/07/2019 à 17:34

Porter des lentilles peut présenter des avantages pour ceux qui ont des problèmes de vue, comme la sensation d'avoir le visage dégagé. Cela présente également des inconvénients comme la fatigue ou l'assèchement des yeux. Mais il y a également des risques bien plus graves.

Nick Humphreys ignore le risque qu'il encourt lorsqu'il garde ses lentilles de contact sous la douche. C'est pourquoi il le fait presque tous les matins après le sport. En 2018, il finit par contracter une kératite à Acanthamoeba, une infection parasitaire de la cornée, comme il l'indique dans les colonnes du Shropshire Star.

Ce parasite se trouve couramment dans l'eau, le sol et l'air. Il peut donc facilement se retrouver dans les lentilles, si on les lave à l'eau du robinet, si on nage ou si on prend sa douche avec.

Après avoir découvert son diagnostic, Nick Humphreys commence à appliquer des gouttes dans son œil afin de lutter contre l'infection. Mais quelques mois plus tard, au réveil, il ne voit plus rien de l'œil droit. Il est devenu totalement aveugle.

Malgré deux opérations qu'il a subies pour soigner sa cécité, la première pour renforcer la cornée et la seconde pour remplacer le tissu cornéen, le britannique de 29 ans n'a jamais retrouvé la vue.

Désormais Nick Humphreys a rejoint l'association Fight for Sight, dans le but d'avertir sur les risques de l'eau pour porteurs de lentilles de contact.