Mutation du coronavirus : doit-on s’inquiéter après son arrivée en France ?

publié le 26/12/2020 à 13:11

Un premier Français a été contaminé par la nouvelle souche du coronavirus, apparue en septembre chez les Britanniques, a annoncé du ministère de la Santé dans un communiqué. Cette personne de nationalité française vit au Royaume-Uni. C’est un homme rentré de Londres le 19 décembre.

Les personnes qui reviennent en ce moment d’Angleterre, là où s’est développée cette nouvelle forme du coronavirus, sont suivies de très près. C’est pour cette raison que deux jours après son arrivée, cet homme qui n’avait aucun symptôme a été se faire tester au CHU de Tours. Son test positif, il a été placé en quarantaine. Il aura fallu quatre jours pour analyser son prélèvement et comprendre qu’il était bien malade de cette nouvelle forme de la Covd-19. L’assurance maladie retrace désormais tous ses cas contacts, ses proches et les soignants qu’il a côtoyés.





On en sait encore très peu sur cette nouvelle variante du coronavirus. Elle est apparue en septembre, au Royaume-Uni mais elle est scrutée seulement depuis un mois par les scientifiques. Selon les études anglaises, cette mutation serait 50 à 75% plus contagieuse. C’est ça qui inquiète les autorités de santé.



En revanche, deux éléments sont plutôt rassurants. D’abord, les symptômes ne seraient pas plus dangereux, il n’y aurait pas plus de risques de développer des formes graves ou d’être hospitalisé à cause de cette variante. Ensuite, l’Agence européenne du médicament affirme ce samedi 26 décembre que les vaccins seront efficaces y compris sur cette nouvelle forme.