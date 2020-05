Moustique tigre : comment s'en prémunir ?

publié le 08/05/2020 à 07:30

Six nouveaux départements français ont été placés en alerte rouge quant à la présence du moustique tigre, un insecte désormais implanté dans plus de la moitié de l'hexagone et qui peut transmettre la dengue, le chikungunya et le Zika.

Si aucun cas de maladie n'a encore été rapporté en Île-de-France, l'Agence régionale de santé donne sur son site quelques conseils pour se protéger de ce moustique dangereux. Afin de limiter sa prolifération dans notre environnement proche, il est notamment conseillé de bien entretenir son jardin, de débroussailler, de tailler les hautes herbes, les haies, d'élaguer les arbres et de ramasser les déchets végétaux autant que possible.

Pour empêcher le moustique tigre de pondre, il faut être vigilant à ne pas laisser d'eau stagner, dans les encombrants, les pneus usagés ou les outils de jardinage par exemple. Il est conseillé à ceux qui ont des piscines ou des réservoirs d'eau de les couvrir.

Afin de se protéger des piqures, l'ARS recommande tout simplement de porter des vêtements amples, d'allumer la climatisation si possible (les moustiques fuyant les endroits frais), ainsi que d'utiliser des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur.