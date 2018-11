et Arièle Bonte

publié le 14/11/2018 à 09:38

C'est une première mondiale : un pancréas artificiel pour enfants diabétiques a été pour la première fois utilisé. Le projet est piloté depuis Montpellier, rapporte Midi Libre, et a déjà été expérimenté par des adultes. Le dispositif va alors permettre aux jeunes enfants atteints de diabète de type 1 de vivre normalement ou presque.



Fini les piqûres à répétition et les réveils en pleine nuit de la part des parents inquiets. L'appareil va en effet permettre de vérifier toutes les 5 minutes le taux de glycémie de l'enfant et déclencher automatiquement la pompe en cas de besoin. Flore, 10 ans, est la toute première a en bénéficier.

Cette annonce intervient à l'occasion de la journée mondiale du diabète, ce mercredi 14 novembre. Le diabète est une maladie qui touche près de 4 millions de personnes en France, soit 5,4% de la population. 180.000 personnes sont atteintes de diabète de type 1, tandis que la grande majorité souffre d'un diabète de type 2. Le dépistage se fait en deux minutes en pharmacie et il est gratuit.

Pour la journée mondiale, Thierry Olive, de L'Amour est dans le pré, s'est mis en scène dans une vidéo humoristique, sensibilisant au dépistage de cette maladie.